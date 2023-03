Sondaggio Mentana, niente "effetto-Cutro" per il governo. A chi ruba voti Schlein: le cifre

13 marzo 2023 a

Il sondaggio del lunedì realizzato da Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana era particolarmente atteso questa settimana, soprattutto dagli addetti ai lavori. Era infatti grande la curiosità di vedere se nelle intenzioni di voto si sarebbe manifestato un trend negativo per le forze della maggioranza, dopo quanto accaduto a Cutro con la strage di migranti e tutte le polemiche che ne sono conseguite contro il governo.

Il colpo per i partiti di centrodestra è invece stato minimo: nessun crollo, come si augurava la sinistra che da giorni sta premendo per attribuire in maniera strumentale le responsabilità di quanto accaduto all’esecutivo. Fratelli d’Italia è sempre saldo al primo posto con il 30,3% dei consensi (-0,4), la Lega è stabile all’8,8% e Forza Italia cala di poco al 6,4% (-0,2). Il dato più rilevante è quello legato al Pd, dove per il momento l’effetto Elly Schlein non sembra ancora essere finito: i dem sono risaliti addirittura al 19,8% (+0,8), mettendo ulteriore distanza tra loro e i grillini.

Il Movimento 5 Stelle può comunque essere soddisfatto questa settimana, dato che è rilevato al 16,1% (+0,4). Male, invece, il terzo polo composto dall’alleanza Azione-Italia Viva che ha perso uno 0,5 ed è sceso al 7,5%: probabile che gran parte di questi consensi siano finiti al Pd, con il nuovo corso inaugurato da Schlein che sembra piacere molto all’interno del centrosinistra.