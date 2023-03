Elly Schlein imbarca Mariapia Pizzolante: toh, chi è il compagno

14 marzo 2023 a

Il Partito democratico imbarca proprio tutti. Nel nome della novità, se così la si può definire, Elly Schlein ha nominato la direzione dem. Tra i big l’europarlamentare Pina Picierno, l’emiliano Davide Baruffi e Simona Bonafè. La parola d'ordine? "Inclusività". E così ecco che la faticosa composizione dei 175 membri eletti è servita anche a tener buone le correnti e a saldare i debiti. Non a caso la neo segretaria ha imbarcato Susanna Camusso (che ha contribuito a mobilitare lo Spi, il sindacato pensionati della Cgil che ha mandato i suoi ai gazebo a votare per Schlein) e gli esponenti di Articolo 1 - gli scissionisti della Ditta dalemian-bersaniana - Arturo Scotto e Alfredo D’Attore.

Ma non solo. Tra i contentini non manca quello alla compagna di Marco Furfaro. Mariapia Pizzolante, già responsabile delle Feste dell’Unità ma non candidata alle politiche perché a Furfaro venne posta l’alternativa (O ti candidi tu o candidiamo lei), ha ottenuto un posticino in direzione. Proprio la Pizzolante non è passata inosservata durante l’Assemblea nazionale del Pd. Il motivo? La compagna di Furfaro si è presentata con il figlio Mattia.

La Pizzolante non è comunque nuova nel mondo della politica. Anzi, le sue frequentazioni sono ben più antiche di quelle del compagno. La donna ha lavorato per il Pd prima di Furfaro, e a prescindere da lui. Ma lady Furfaro non è l'unico nome rispolverato. A bussare alla porta della Schlein ecco lei, Rosy Bindi. "Brava segretaria, condivido tutto ma serve più coraggio contro le correnti", ha detto senza però tirarsi indietro.