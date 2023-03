Sondaggio-Pagnoncelli: cosa rappresenta Schlein per il 42% degli italiani

15 marzo 2023 a

È sempre tempo di sondaggi. E lo è ogni martedì sera a DiMartedì, nel segmento della trasmissione condotta da Giovanni Floris su La7 dove sale in cattedra Nando Pagnoncelli, il sondaggista di Ipsos. Ma nella puntata del 14 marzo non si parla di intenzioni di voto, insomma del consenso raccolto dai partiti, ma sono state formulate delle domande sartoriali, ad hoc, su misura.

Si parte da un quesito tranchant: "Il governo Meloni è all'altezza della situazione?". Per il 42% no, per il 41% sì è la risposta del campione. Ma Pagnoncelli spiega che la risposta è orientata dall'appartenenza politica e "l'ago della bilancia lo fa la parte che si astiene". Insomma, chi si asterrebbe al voto per le elezioni politiche cambia gli equilibri rispetto alle intenzioni di voto.

Si parla poi della festa di compleanno per i 50 anni di Matteo Salvini, al centro di polemiche pelosissime da parte della sinistra. E secondo il campione di Pagnoncelli, "il 44% ritiene che sia stata una brutta scivolata, meglio evitare"; mentre "il 40% ritiene che non ci fosse nulla di male. Il 16% non si è espresso", conclude il sondaggista.

Per ultima nel mirino di mister Ipsos e del suo campione ci finisce Elly Schlein, la segretaria del Pd. E si scopre un poco a sorpresa che per il 42% del campione rappresenta un'opportunità di rinascita per il partito, mentre per il 31% è una leadership che durerà poco. Il 27%, infine, non sa o non indica.

