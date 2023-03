Schlein e il nasone? "Salvini testicolo": la vergogna passata sotto silenzio

16 marzo 2023 a

Dal naso "etrusco" di Elly Schlein al "cog***e gigante" di Matteo Salvini. E vediamo se qualcuno ora si indignerà con il Fatto quotidiano per l'ennesima vignetta che sfocia letteralmente nel dileggio.

Molti hanno attaccato il quotidiano diretto da Marco Travaglio per aver dato ampio risalto a una vignetta del valente Frank, una caricatura della neo-segretaria del Pd in cui gli aspetti fisici sono stati messi in evidenza fin quasi a venire deformati, al famoso "naso etrusco" di cui parlava la stessa Schlein in una tragicomica intervista. Ovviamente il dettaglio è stato associato alle origini ebraiche del padre della leader dem, e c'è chi ha accusato Frank e il Fatto addirittura di alimentare sentimenti antisemiti.





Esagerato, certo. Pochi però alzeranno il ditino su quanto provocatoriamente aggiunto da Natangelo, in prima pagina sul Fatto. "Vignetta satirica su Meloni e Schlein", premette il vignettista. Nel disegno, la Schlein rappresentata come un naso si lamenta: "Ma... sono solo un naso enorme". Le risponde Giorgia Meloni, ridotta a due occhi sbarrati: "E io sono solo un paio di occhi enormi!". Ed è qui che entra in scena l'odiatissimo, sbeffeggiatissimo Salvini: "Ehi, che succede?". Piccolo particolare: Natangelo lo rappresenta come un testicolo, tout court. Chi protesterà?