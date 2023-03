Meloni-Schlein, "look rovesciato": il messaggio nascosto

16 marzo 2023 a

Due leader diversissime, dalle posizioni politiche ai toni, fino all'abbigliamento. Giorgia Meloni ed Elly Schlein si sono confrontate ieri per la prima volta alla Camera. A confermare che le due sono agli opposti sono stati anche i loro abiti: giacca nera e maglia bianca per la premier e giacca bianco-panna e camicetta scura per la segretaria del Pd. Un look rovesciato, come lo definisce il Giornale.

Passando agli argomenti al centro del confronto, la segretaria dem ha puntato soprattutto sul salario minimo legale parlando di "dramma del lavoro povero" e di "precarietà" di giovani e donne "sfruttati", che si vedono "negare la possibilità di un futuro libero e dignitoso". "Approviamo subito il salario minimo e il congedo parentale paritario, noi ci siamo", ha detto la Schlein alla fine del suo intervento.

La Meloni, allora, ha controbattuto lanciando una frecciatina alla sinistra, al governo negli anni precedenti: "Chi ha governato finora ha reso più poveri i lavoratori, dovremofare il possibile per invertire la rotta". Sul salario minimo, comunque, ha detto di non essere d'accordo: "Per ragioni pragmatiche e non ideologiche: può diventare controproducente". Secondo lei, ora bisognerebbe ridurre le tasse sul lavoro. L'ultima parola, alla fine, è per la Schlein, che alzando i toni ha detto: "Non è più tempo di dare la colpa agli altri: ora siete voi al governo, e io all’opposizione. Le vostre politiche sociali sono fatte di incapacità, approssimazione e insensibilità".