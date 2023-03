Autonomia, arriva l'ok in Cdm: Calderoli (e la Lega) fanno centro

16 marzo 2023 a

Il ministro Roberto Calderoli ha fatto centro. La Lega esulta per il via libera del Cdm all’ Autonomia differenziata. "Un altro passo avanti verso l’ autonomia: stasera il ddl sull’ autonomia regionale differenza ha avuto il via libera definitivo unanime dal Consiglio dei ministri, rispettando la tempistica prefissata. Complimenti al Governo e al ministro Roberto Calderoli: ora tocca al Parlamento ma faremo in fretta perchè l’ autonomia non può più aspettare!", dichiara Fabrizio Cecchetti, coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier.

"È stato detto, è stato fatto: il ministro Calderoli è intervenuto sul testo dell’ autonomia differenziata e introdotto all’articolo 9 il principio di insularità nel testo approvato nel Cdm di oggi. Adesso il testo andrà all’esame del parlamento. Vorrei ringraziare pubblicamente il Ministro per solerzia e sensibilità dimostrate su un tema fondamentale per la nostra isola e per tutti i territori insulari o che in qualsivoglia maniera pagano lo scotto della propria posizione geografica. Sì è compiuto oggi un ulteriore passo avanti su una riforma strutturale fondamentale che tanto potrà dare alla nostra isola".





È il commento del coordinatore della Lega in Sardegna, Dario Giagoni. "Risultato storico oggi in Cdm: via libera definitivo per l’ autonomia differenziata. Una giornata importante per il nostro Veneto che vede approdare in parlamento una battaglia epocale che ha chiesto a gran voce dal referendum del 2017. Abbiamo mantenuto la promessa in tempi record: ora avanti tutta con l’iter. Nelle prossime settimane riunirò i parlamentari della nostra regione per metterci al lavoro giorno e notte per velocizzare il percorso parlamentare", dichiara Alberto Stefani, coordinatore della Lega in Veneto e componente della commissione Affari costituzionali della Camera dove verrà esaminato il ddl.