PiazzaPulita, sfida a due? Meloni straccia Schlein: il sondaggio

Corrado Formigli snocciola i numeri. A PiazzaPulita, nella puntata di giovedì 16 marzo su La7, il conduttore mostra il consueto sondaggio. Nella rilevazione realizzata da Index Research la sfida è tutta tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein. Il presidente del Consiglio, nonostante un lieve calo (-1 rispetto all'8 marzo), rimane saldamente al 46 per cento. Ben più sotto la neo leader del Partito democratico. La Schlein aumenta di un punto percentuale il gradimento, arrivando al 32 per cento, e mostrando che al momento il testa a testa è ben lontano.

Al terzo posto nessuna sorpresa. Il sondaggio sui leader rispecchia quello dei partiti ed ecco che dopo la Schlein c'è Giuseppe Conte. Il numero uno del Movimento 5 Stelle passa dal 30 della scorsa settimana al 29. Dietro Carlo Calenda che vede rimanere invariata la propria fiducia, ferma al 26 per cento. Nella classifica c'è anche Matteo Salvini. Il segretario della Lega segue la scia del leader del Terzo Polo, ossia non cambia il proprio andamento: stabile al 25 per cento.

A chiudere la rilevazione Silvio Berlusconi e Matteo Renzi. Il primo si lascia alle spalle il 20 per cento e ottiene un 19. Il secondo segna un -1. Il leader di Italia Viva è fanalino di cosa con il suo 11 per cento. Numeri, quelli per La7, arrivati nel giorno del primo duello tra Meloni e Schlein. Le due si sono confrontate in Aula sul salario minimo. La segretaria dem ha contestato il problema che investe l'Italia, la povertà. Dall'altra parte il premier non si è fatta intimorire ricordando che lei si è insediata ora e che fino a quel momento nessuno, nemmeno il Pd al governo, ha fatto nulla. Insomma, sullo scontro è 1 a 0 per Meloni.