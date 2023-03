Mastella, "quelli lì della Cgil? Vi dico chi ha votato Meloni": bomba in tv

17 marzo 2023 a

"Mi chiedevo se l'intervento di Meloni al Congresso legittimasse lei o la crisi di rappresentanza che in questo momento vive la Cgil": Clemente Mastella, in collegamento con Myrta Merlino a L'Aria che tira su La7, ha commentato così la partecipazione della presidente del Consiglio al Congresso della Cgil. Il sindaco di Benevento ha spiegato che quanto successo oggi non ha fatto altro che accorciare le distanze tra due mondi diversi. Cosa che, a suo parere, è comunque già successa alle elezioni dello scorso settembre: "Credo che molti di quelli che sono iscritti alla Cgil avranno votato anche per la Meloni, altrimenti non si spiega il suo risultato eccezionale. Di questo lo stesso Landini se ne è reso conto".

Clemente Mastella a L'Aria che tira

"Comunque credo che questa giornata sia stata buona per la Meloni", ha proseguito Mastella. Che infine, però, ha fatto qualche critica. A far discutere parecchio oggi è stata la decisione di una trentina di sindacalisti che, quando la Meloni ha iniziato a parlare, si sono alzati dalle sedie e sono usciti in corteo dalla sala per protesta. Il tutto mentre cantavano "Bella Ciao" alzando il pugno chiuso e gridando slogan come "Ora e sempre Resistenza". A tal proposito Mastella ha commentato: "Sono finite le retoriche che non portano da nessuna parte, non è più come ai tempi andati".