Elly Schlein, la profezia di Veltroni: "Dove tornerà la sinistra"

"Con Schlein la sinistra può tornare maggioranza": lo ha detto Walter Veltroni, ex sindaco di Roma, riferendosi alla nuova segretaria del Pd. L'ex segretario dem, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa su Rai 3, ha spiegato che "non bisogna mai guardare indietro, perché la società cambia e se non te ne accorgi non puoi più rappresentare quei valori. Penso che la nuova segretaria del Pd possa riuscirci".

Questa non è certo la prima profezia sulla Schlein. Qualche giorno fa sempre Veltroni, ai microfoni di Rtl 102.5, ha detto: "Sono fiducioso e ho speranza che Elly riesca a portare il Pd alle sue origini, ossia un partito di sinistra in grado di conquistarsi la maggioranza degli elettori". E ancora: "Una forza di sinistra aperta e moderna capace di affrontare le grandi questioni sociali e con una visione aperta della società. Sono in una posizione che non mi consente di avere tutti gli strumenti per fare una valutazione completa ma posso affermare che in Italia c'è bisogno di strumenti in grado di accorciare la forbice fra chi ha e chi non ha".

A fare una profezia sulla Schlein è stato anche Dario Franceschini, che subito dopo le primarie dem ha scritto: "Oggi inizia davvero una nuova storia". Mentre in un'intervista al Corsera di qualche tempo fa aveva detto: "Di personalità come Schlein ne arriva una ogni 10 anni: lei può veramente cambiare il percorso del partito". Super positivo anche Francesco Boccia: "Con la sua guida si batte la destra, si punta a diventare primo partito già alle prossime europee. Possiamo davvero farcela".