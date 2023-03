David Rossi, il legale: "Letta non risponde più ai messaggi"

22 marzo 2023 a

Enrico Letta "non legge più i miei messaggi, non lo sento da quando gli ho proposto di incontrare i familiari di David Rossi. È per questo che non sono stato rieletto? Lo dicono i giornali, mi sarei aspettato che li querelasse. Fa ancora in tempo". Carmelo Miceli, in una intervista a Il Giornale, è "furibondo e pacato al tempo stesso". Da legale della famiglia Rossi nonché ex deputato Pd ha chiesto lumi sull’archiviazione dei tre pm Nicola Marini, Aldo Natalini e Antonino Nastasi perché "hanno manipolato la scena del delitto" ma l’hanno fatto "senza dolo".

Del resto qualcosa non torna sulla morte del manager Mps caduto dalla finestra del suo ufficio dieci anni fa con ferite da colluttazione incompatibili con il suicidio. Il Pd una commissione d'inchiesta la vuole "ma a tempo, per rispetto alla famiglia". Carolina Orlandi, figlia di David, si è appellata a Elly Schlein e a Giorgia Meloni, la quale ha risposto: "Ringrazio Le Iene per aver mantenuto l’attenzione sul caso. Questa settimana verrà votata la ripresa dei lavori della Commissione parlamentare, con l’auspicio si possa fare piena luce sulla vicenda, per David e la sua famiglia".

Miceli al Giornale spiega: "L’ho chiesto io l’incontro a Letta. Non ho mai avuto riscontro. È l’ultimo sms che mi ha letto, non mi parla da allora". Per questo il Pd l’ha candidato in posizione ineleggibile: "Lo hanno detto i giornali. Mi sarebbe piaciuto che Letta li avesse querelati. Fa in tempo".