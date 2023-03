Antonio Tajani, la rivelazione sui migranti: "Presenza Wagner è inquietante"

24 marzo 2023 a

Antonio Tajani non usa giri di parole e ai microfoni di Radio Anch'io spiega quali sono gli scenari dei flussi migratori e la regia occulat che li manovra verso l'Italia e l'Europa. "La presenza della compagnia di mercenari russi Wagner in tutta l’Africa è inquietante", ha spiegato il ministro degli Esteri. Il titolare della Farnesina già ieri in audizione alle commissioni Esteri di Camera e Senato aveva lanciato l’allarme sull’"invasione" dell’Africa da parte dei mercenari russi. Il titolare della Farnesina ha poi denunciato che la società di contractor, facente capo all’imprenditore Evgheni Prigozhin, "favorisce l’immigrazione" clandestina.

Poi lo stesso Tajani ha parlato dei rischi legati a una Tunisia fuori controllo che potrebbe trasformarsi in una vera e propria polveriera: "La Tunisia ha urgente bisogno di aiuto, non possiamo perdere tempo. Anche perché se si apre il fronte tunisino rischiano centinaia di migliaia di persone che si sposteranno". E ancora: "Ho fatto proposta durante al Consiglio europeo degli Affari esteri, ovvero cominciamo a dare aiuti alla Tunisia, spingiamola a fare riforme. Diamo 300 milioni subito, poi verifichiamo le riforme e diamo altri 300 milioni, poi altri 300 ancora", ha detto Tajani. Quello che è certo, ha affermato, è che "non possiamo perdere tempo, altrimenti rischiamo di favore un favore ai Fratelli Musulmani". È necessario che "non sottovalutiamo i rischi, abbiamo il dovere di aiutare la Tunisia che contemporaneamente deve fare le riforme".