Otto e Mezzo, Italo Bocchino fa impazzire la prof rossa: "Ma come si permette?"

Si è parlato anche delle misure proposte da Elly Schlein sull'immigrazione, come la Mare Nostrum europea lanciata mentre le premier Giorgia Meloni è a Bruxelles per il Consiglio europeo, nel salotto di Lilli Gruber su La7. Ospiti di Otto e Mezzo ieri sera erano il direttore editoriale del Secolo d'Italia Italo Bocchino e la docente di filosofia Rosi Braidotti, in collegamento dalla Germania. E proprio la prof ha attaccato l'ex parlamentare di Alleanza Nazionale che aveva definito "anti-italiana" la neo segretaria del Pd partendo dal ragionamento che "Elly Schlein ha il cervello svizzero, gli interessi degli americani e il portafoglio elettorale in Italia. Ha tre cittadinanze". "Ma come si permette! Bocchino attacca la Schlein perché ha tre cittadinanze? Visto che io sono italiana e australiana all'estero da anni, mi stupisco che la Gruber non mi abbia ancora espulso", ha tuonato la Braidotti. Replica serafica di Bocchino: "Ma lei non si candida a governare l'Italia".

"Schlein anti-italiana, il suo portafoglio...". Bocchino a valanga, caos a Otto e mezzo

Nel sovrapporsi del botta e risposta sempre più duro tra la filosofa e il giornalista si intromette Lilli Gruber chiedendo perché chi è italiano e ha la doppia cittadinanza non può governare il Paese. Bocchino citando un articolo di Galli Della Loggia scritto per il Corriere nel quale sostiene che non è opportuno. "È evidente che l'Europa non ha mai fatto abbastanza sull'immigrazione e lascia molto l'Italia sola. Non aiuta affatto la mancanza di tatto, di diplomazia, e l'incapacità di fare relazioni della Meloni che ha fatto solo disastri e nemici nell'Europa che conta, ha dalla sua parte solo la Polonia e l'Ungheria. Speriamo che le cose vadano meglio perché senza il sostegno dell'Europa il problema strutturale dell'immigrazione non si risolve. "Da patriota di sinistra", incalza Braidotti, "penso sia molto importante che l'Italia non vada lasciata sola"