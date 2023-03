Giorgia Meloni super-star a Kiev: il video in cui ribalta il M5s

24 marzo 2023 a

Ha voluto che tutti gli ucraini capissero le parole con le quali la premier Giorgia Meloni ha ribaltato, in Aula, gli onorevoli Cinquestelle che dai banchi dell'opposizione chiedevano al governo italiano d'interrompere l'invio di armi a Kiev per bloccare l'invasione russa e riconquistare i territori occupati. Il video trasmesso sul canale della Camera dei Deputati con la traduzione in cirillico è stato condiviso da Anton Gerashenko, consigliere del ministero dell’Interno ucraino, ma anche da Andriy Yermak, capo dell’ufficio di presidenza ucraino e dal consigliere del presidente ucraino Zelensky, Mykhailo Podolyak che in italiano scrive su Twitter: "Meloni ha spiegato brillantemente agli europei che continuano a umiliare l’Europa chiedendo di non aiutare l’Ucraina quali rischi questo comporterebbe".

"Penso che dovete dirlo a Putin di fermarsi", ha ribattuto la presidente del Consiglio ai Cinquestelle. "La vostra richiesta tradisce una posizione, cioè vuol dire consentire l'invasione dell'Ucraina. Se noi ci fermiamo, noi consegniamo l'Ucraina a Putin", tuona puntualizzando che "le cose vanno chiamate con il loro nome. Io non sono così ipocrita di scambiare una invasione con la parola pace. Credo che non si debba consentire l'invasione dell'Ucraina che non vuol dire non lavorare per un piano di pace o per una soluzione del conflitto". Arrabbiata per la semplificazione pentastellata chiede provocatoriamente: "Ma pensate davvero che a qualcuno piaccia la guerra, che qualcuno davvero si diverta a stare in questa situazione? La situazione è un tantino più complessa di come la fa certa propaganda".

"Volete parlare di pace?" incalza la premier, "perfetto. Ma quali sono secondo voi le condizioni per aprire un tavolo di trattative? Concretamente. Ritenete ad esempio che si debba o non si debba chiedere alla Russia di cessare le ostilità e ritirare le truppe dal territorio ucraino? Ritenete che si debbano rivedere i confini dell'Ucraina e come? Ritenete che si debbano dare a Mosca i territori che ha occupato e sui quali ha celebrato un referendum di autodeterminazione o no?". "Questo è quello che vorrei sentire se stiamo parlando seriamente di pace", conclude Giorgia Meloni. "Altrimenti quello che si sta facendo è la propaganda sulla pelle di una nazione sovrana, di un popolo libero e questo è irresponsabile".