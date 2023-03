Sergio Mattarella, "tutti alla stanga": Pnrr, parole pesantissime

24 marzo 2023 a

Sergio Mattarella è intervenuto ai lavori della prima conferenza nazionale delle Camere di commercio e si è avvalso di una citazione importante per far comprendere l’importanza del momento che sta vivendo l’Italia. “Mi permetto di rivolgere a voi l’invito - ha dichiarato il presidente della Repubblica - che in un contesto ben diverso Alcide De Gasperi rivolse nel Dopoguerra, quando occorreva ricostruire l’Italia dalle macerie e insieme edificare un’autentica democrazia: è il momento per tutti, a partire dall’attuazione del Pnrr, di mettersi ‘alla stanga’”.

A proposito di Europa, Mattarella ha sottolineato che l’Italia in questo momento “è protagonista di un importante cambiamento reso possibile tramite programmi che la Ue ha propiziato con il Next generation. È un lavoro che vi riguarda per l’impegno che avete per la vostra parte assunto. Si è trattato di un passo importante in sede europea, con il passaggio da obiettivi di pura stabilità economica a obiettivi di crescita solidale e sostenibile. Vi è coerenza nel disegno del futuro tracciato dalle istituzioni europee e l’Italia è giustamente orgogliosa di avere le responsabilità di esserne parte trainante”.

Inoltre Mattarella ha riconosciuto che questi non sono tempi facili, a partire dalla “guerra in atto che in Europa sta turbando e alterando il nostro presente e minaccia le condizioni di indipendenza, libertà e benessere faticosamente costruiti dopo il Secondo conflitto mondiale, soprattutto attraverso la scelta lungimirante dell'unità europea. Tuttora viviamo anche le conseguenze del dopo pandemia, ma il nostro sistema economico è stato capace di sorprendere e dimostrare capacità di ripresa inattese”.