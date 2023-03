Sondaggio Termometro Politico, disastro-M5s: "Toccato il minimo", le cifre

28 marzo 2023 a

a

a

Il sondaggio dei sondaggi. Si parla della rilevazione di Termometro Politico, che ogni settimana elabora la media dei risultati proposti dai principali istituti demoscopici. La settimana in esame è quella che va dal 19 al 25 marzo. A confronto ci sono i sondaggi di otto differenti istituti: TP, Swg, Quorum, Tecné, Demopolis, Noto, Emg, Ixé.

Ebbene, secondo le rilevazioni, va da sé, in testa ci rimangono e con grande distacco i Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, dati in lieve flessione al 29,2 per cento. Nella coalizione di governo, piccolo passo indietro anche per la Lega, all'8,7%, e per Forza Italia, data al 6,8 per cento.

Prosegue poi l'ascesa del Pd di Elly Schlein, che sfiora il 20% portandosi al 19,7 per cento. Voti drenati al M5s di Giuseppe Conte, in crisi marcia: i grillini sono infatti al 15,7%, ossia il minimo toccato dalle ultime elezioni politiche in poi.

Tra le altre forze, in calo il Terzo Polo, Azione-Italia viva, quotato al 7,6 per cento. Piccolo passo in avanti per Sinistra Italiana-Verdi, alleati della Schlein, dati al 3,1 per cento. Infine +Europa, sostanzialmente stabile al 2,2 per cento.