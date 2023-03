Alessia Morani travolge Schlein: "Qui si rischia la fuga"

30 marzo 2023 a

Alessia Morani ha scelto di mandare un avvertimento a Elly Schlein. Lo ha fatto dalle colonne dell’Huffington Post, “minacciando” una possibile fuga dal Pd se non dovessero concretizzarsi determinate condizioni. Pur non mettendo in discussione la scelta di Chiara Braga e Francesco Boccia in qualità di capigruppo, la Morani ha manifestato preoccupazione per “la capacità di dare rappresentanza al pensiero plurale del Pd”.

L’ex deputata dem ha ricordato come il risultato congressuale sia stato anomalo, con gli iscritti che hanno scelto una linea politica e una leadership e gli elettori delle primarie che invece hanno fatto scelte diverse, incoronando la Schlein. “Non è un problema di ‘poltrone’ come qualcuno ama brutalmente sintetizzare - ha scritto la Morani - ma di costruzione di una identità più chiara e di condivisione delle responsabilità. Per un pezzo importante della nostra base di militanti ed elettori è importante avere la possibilità di fare vivere un pensiero e di vederlo rappresentato. Questa è la preoccupazione che sto raccogliendo da tanti e che non va confusa con la ormai mitologica lotta tra le correnti".

Secondo la Morani esiste il rischio concreto che un pezzo di elettorato “se ne vada senza fare rumore perché non trova più uno spazio politico agibile. Non è il dirigente Pinco Pallino che esce dal Pd ma la possibile fuga di chi ha creduto e scelto il Pd proprio perché partito plurale e accogliente. Se si vuole dare davvero discontinuità e rafforzare la nostra identità si dia dignità a tutti, iscritti ed elettori delle primarie e si trovi il giusto spazio di rappresentanza per tutti i ‘pensieri’. Nessuno escluso”.