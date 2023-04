Barcaccia, Matteo Salvini: "Vandali e imbecilli, qualche giorno di carcere"

02 aprile 2023 a

Si fanno chiamare Ultima generazione. Ma sono dei teppisti. O meglio, eco-teppisti. Si tratta del movimento di giovanissimi che per "difesa" dell'ambiente imbratta e sfregia il patrimonio artistico e culturale italiano. Ieri, sabato 1 aprile, l'ultimo atto: la vasca della Barcaccia - la fontana e capolavoro del Bernini a piazza di Spagna a Roma - è stata lordata con inchiostro nero. Il tutto davanti a centinaia di turisti sconvolti.

Si tratta dell'ultimo atto di una lunga e vergognosa serie. Tra i primi a condannare, il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano: "Ora basta, siamo di fronte a una sistematica azione di vandalismo del nostro patrimonio artistico e culturale che non c’entra nulla con la tutela dell’ambiente: stiamo studiando una norma che faccia pagare ai responsabili di questi danni gli interventi necessari per il ripristino dei luoghi", ha tuonato.

Ma a picchiare ancor più duro è stato Matteo Salvini, leader della Lega e vicepremier, che invoca il carcere per chi si macchia di queste azioni. Secondo il ministro delle Infrastrutture, infatti, servono "una multa da migliaia di euro e qualche giorno a schiarirsi le idee in carcere. Sono dei vandali imbecilli", ha picchiato durissimo. Infine, le parole di Antonio Tajani, il vicepremier di Forza Italia: "L’ambiente non si difende deturpando monumenti né attraverso atti vandalici. È inaccettabile".

Di tutt'altro registro le dichiarazioni di Elly Schlein, segretaria del Pd molto vicina ad Ultima generazione, tanto da imbarazzare alcune componenti e correnti del partito. La Schlein, infatti, ha premesso di non condividere il metodo e "di condannarlo". Eppure, ha aggiunto: "Stiamo guardando il dito e non la Luna". Dove la Luna sarebbe il problema del cambiamento climatico in generale. Problema per certo da non sottovalutare, ma non si capisca perché in questo caso gli ecovandali sarebbero "il dito" che ci distrae dal problema principale...