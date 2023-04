Renzi chiude la Maratona di Milano in meno di 4 ore: "Bellissima sfida"

02 aprile 2023 a

"Finire una maratona è una bellissima sfida innanzitutto con te stesso. Rimettersi in gioco ogni giorno è l’avventura più bella della vita. Sono felice di aver chiuso la maratona di Milano in 3h58. Grazie a Paolo e a chi mi ha dato una mano, anche semplicemente con un 'Non mollare'. Vi voglio bene, alla prossima sfida", ha scritto su Twitter il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, che oggi 2 aprile ha preso parte alla Milano Marathon.

Tra i partecipanti illustri della Enel Milano Marathon, c'era appunto il senatore di Iv alla sua prima 42,195 km lombarda, dopo averne disputate già due a Firenze. È partito con Mario Vanni, capo di Gabinetto del Comune di Milano, e ha tagliato il traguardo con il crono di 03.58.00. La Enel Milano Marathon è stata trasmessa da Sky Sport e ha visto la partecipazione di oltre 18mila runner.