Friuli Venezia Giulia, effetto Schlein? Inesistente: il disastro in queste cifre

Il cosiddetto effetto Schlein non ha aiutato granché il Pd alle Regionali in Friuli Venezia Giulia, che hanno visto trionfare il governatore uscente Massimiliano Fedriga. Stando alle prime proiezioni, pare che i dem abbiano addirittura perso voti in quella regione rispetto all'ultima chiamata alle urne. Basti pensare che alle Politiche del 25 settembre 2022 il partito timonato da Enrico Letta era arrivato al 18,4% in Friuli Venezia Giulia.

Ora, invece, in occasione delle regionali, il Pd di Schlein è al 16,6%. Nei giorni scorsi si era detto che proprio quel 18% raggiunto alle Politiche avrebbe rappresentato la soglia di riferimento per misurare l'eventuale impatto della neosegretaria. Impatto che evidentemente non è stato determinante, almeno vedendo i primi dati. Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, tra l'altro, pare che dalle parti dei dem ci sia delusione e che la frase che gira di più sia una sola: "Paghiamo il fatto che il nostro candidato Moretuzzo non era molto conosciuto".

Un altro dato di queste elezioni che salta all'occhio riguarda la Lega e la lista "Fedriga Presidente", che insieme superano addirittura il 30%. Il partito di Matteo Salvini, infatti, è al 19 per cento mentre la lista del presidente è al 17,7. Buon risultato anche per Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, che ha raggiunto il 18%. A seguire ci sono Forza Italia di Silvio Berlusconi al 6,7. A sorpresa, un boom di voti c'è stato per Insieme Liberi, la lista a sostegno della candidata no vax e no green pass Giorgia Tripoli.