Sondaggio-Masia, crescono Lega e Salvini. FdI, leggera frenata. E il Pd...

I sondaggi condotti da Fabrizio Masia di Emg per Agorà, su Rai3, sono sempre i più ingenerosi nei confronti di Fratelli d’Italia. Per praticamente tutti gli altri istituti il partito di Giorgia Meloni è sempre attorno al 30%, mentre per Emg la percentuale si abbassa di molto: nell’ultima rilevazione Fdi è dato al 26,8%, in leggera flessione rispetto alla scorsa settimana (-0,2).

In ogni caso il vantaggio nei confronti del Pd continua a essere molto importante, nonostante l’effetto legato al trionfo di Elly Schlein non si sia ancora del tutto esaurito. I dem stanno infatti continuando a pescare voti dal bacino del Movimento 5 Stelle e sono rilevati al 19,3% (+0,4). I grillini di Giuseppe Conte sono in difficoltà, visto che la competizione a sinistra è improvvisamente schizzata alle stelle con l’elezione della Schlein. Il M5s è scivolato al 16,5% (-0,1). Sotto la doppia cifra ma in crescita c’è invece la Lega di Matteo Salvini, che sta riconquistando terreno ed è data al 9,5%.

Tiene botta anche Forza Italia (8,2%), mentre il Terzo Polo di Matteo Renzi e Carlo Calenda continua ad arretrare (6,9%). A chiudere tutta la serie di partitini: l’alleanza composta da Verdi-Sinistra italiana è rilevata al 2,7%, Per l’Italia con Paragone al 2,6%, +Europa al 2%, Unione Popolare all’1,4% e Noi moderati all’1,2%.