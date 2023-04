Myrta Merlino annienta Schlein senza nominarla: "Chiacchiere spazzate via"

04 aprile 2023 a

"Come accade spesso, le urne spazzano via chiacchiere e supposizioni e riportano un po' di sana realtà nel dibattito politico": Myrta Merlino lo ha detto nel suo discorso di apertura della puntata de L'Aria che tira andata in onda oggi su La7. Il riferimento della conduttrice è alle elezioni in Friuli Venezia Giulia che hanno visto trionfare il governatore uscente Massimiliano Fedriga e, con lui, tutta la maggioranza di governo. "Queste elezioni mostrano una fotografia che lascia pochi dubbi, il centrodestra di governo è ancora saldamente maggioranza nel Paese. Certo, è un voto locale ma alcune indicazioni sono molto interessanti anche per gli equilibri interni alla coalizione di governo. Massimiliano Fedriga ha stravinto". Con buona pace di Elly Schlein, non nominata dalla conduttrice anche se il riferimento appare assai evidente.

La giornalista, poi, ha osservato: "La Lega non solo non ha subito il sorpasso di Fratelli d'Italia ma anzi ha segnato un grande recupero rispetto alle recenti politiche, cominciando ad affilare le armi, pare a noi, in vista delle europee del 2024". Proprio a proposito del prossimo appuntamento elettorale, la Merlino ha parlato di "una campagna elettorale che sarà tutta interna alla maggioranza e che si potrebbe giocare proprio sul famoso Pnrr e sui soldi che l'Europa ci ha prestato. La Lega, col suo capogruppo Molinari, ieri ha detto 'restituiamoli prima di farci del male'. La premier invece proprio ieri ha ribadito che non ci sono problemi né ritardi".