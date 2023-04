La Camusso a Tagadà, ordine della Schlein: fanno fuori De Luca

04 aprile 2023 a

Susanna Camusso sposa in pieno la linea di Elly Schlein per quanto riguarda il terzo mandato. In queste ore l’argomento è tornato di attualità in relazione a Vincenzo De Luca, che vorrebbe ricandidarsi per la terza volta a governatore della Campania. La stessa regione in cui stanno avvenendo cambiamenti importanti per quanto riguarda i dem: la Camusso è diventata la commissaria del partito a Caserta, mentre Antonio Misiani è il nuovo commissario regionale.

“La discussione sul terzo mandato impegna complessivamente tutto il partito e anche i gruppi parlamentari - ha dichiarato la Camusso a Tagadà, su La7 - sarà quella la sede in cui si deciderà su questo tema. Poi io personalmente vengo da un’organizzazione che ha fatto del rispetto del limite dei due mandati una norma inderogabile, alla quale sono molto affezionata”. Nel Pd, invece, le deroghe sono praticamente all’ordine del giorno e quindi appare improbabile che a De Luca venga impedito di candidarsi per la terza volta.

Dal canto suo il governatore sembra essere piuttosto tranquillo, dato che sul tema si era già espresso a fine gennaio: “Nessun tetto ai mandati, o mettiamo tetti a tutti quanti, sarebbe demenziale ma coerente, oppure non si capisce il tetto. Io, se la salute me lo consente, mi candiderò in eterno…”.