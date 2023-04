Silvio Berlusconi, il ricovero in piena notte: "Situazione non drammatica", le indiscrezioni

05 aprile 2023 a

Ancora un ricovero per Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia si trova in terapia intensiva al San Raffaele di Milano a causa di problemi cardiovascolari. Secondo quanto si apprende, il ricovero sarebbe avvenuto intorno alle 5 del mattino. La notizia è trapelata nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 5 aprile. Stando alle prime indiscrezioni, si parlava di condizioni "non drammatiche". Successivamente, le condizioni del Cavaliere si sarebbero stabilizzate.

Berlusconi, 86 anni, nei giorni scorsi era già stato ricoverato al San Raffaele per accertamenti: nel dettaglio era entrato al San Raffaele il lunedì della scorsa settimana per "controlli medici" dopo che aclune patologie pregresse erano tornate a creargli noie. In quei giorni fu visitato in ospedale dal figlio Luigi e dal fratello Paolo.

Lasciano il San Raffaele - dove viene curato dal suo medico personale, Alberto Zangrillo - era accompagnato dalla compagna, Marta Fascina: dal sedile posteriore dell'auto aveva rivolto un saluto a curiosi e giornalisti assiepati all'esterno dell'ospedale.

Dopo questo nuovo ricovero, molti i messaggi di auguri al Cavaliere. Oltre ai messaggi ricevuti da esponenti del suo partito, ecco Matteo Renzi: "Un grande in bocca al lupo a Silvio Berlusconi che è di nuovo al San Raffaele", ha affermato nel corso di una conferenza stampa. Poi tra i molti anche Giovanni Toti: "Auguri di pronta guarigione a Silvio Berlusconi, nuovamente ricoverato all'ospedale San Raffaele. Speriamo di rivederlo al più presto al lavoro per il nostro Paese", ha scritto su Twitter il governatore della regione Liguria.