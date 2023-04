Salvini, pugno di ferro: "Addio patente per tutta la vita"

05 aprile 2023 a

Chi assume determinati comportamenti alla guida rischia di non vedere più la patente per il resto della vita. Lo ha dichiarato Matteo Salvini, che ha affrontato il tema della sicurezza stradale a margine della presentazione del primo Safety Point presso l’Autostrada A1. “Per chi reitera comportamenti imprudenti - ha spiegato il ministro - non basta la sanzione della sospensione della patente per un certo periodo di tempo: nei casi più gravi non la vedi più per il resto dei tuoi giorni”.

“Errare può essere umano, ma perseverare da questo punto di vista è mortale”, ha dichiarato Salvini, che poi ha aggiunto alcuni dati: “Tremila morti l'anno sulle strade italiane è un'intera comunità che scompare. Dobbiamo entrare a scuola, e su questo faremo un'altra riunione dopo Pasqua con il ministro dell'Istruzione e il ministro della Scuola. C’è il tema della sanzione e su questo stiamo lavorando a provvedimenti che in altri Paesi europei sono già norma, penso all'alcol lock che impedisce la messa in moto della macchina se non sei in condizioni di guidare. Si tratta di un etilometro collegato che ti impedisce di mettere in moto l’auto”.

Furio Truzzi, presidente di Assoutenti, si è detto a favore di una stretta: “Alla luce dell'elevato numero di incidenti, morti e feriti che si registrano ogni anno sulle strade italiane, crediamo che un giro di vite sul fronte della sicurezza stradale sia indispensabile. Oggi la scarsità dei controlli lungo le strade e le sanzioni insufficienti verso i trasgressori incentivano comportamenti estremamente pericolosi che mettono a repentaglio la vita altrui”.