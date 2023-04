Berlusconi, la vignetta-vergogna sul Fatto: sfregio in prima pagina

06 aprile 2023 a

Il Fatto quotidiano non si fa scrupoli. Nemmeno ora che Silvio Berlusconi è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Raffaele di Milano con una polmonite e le sue condizioni vengono definite serie, il giornale diretto da Marco Travaglio si trattiene da una facile e becera ironia. E così ecco che in prima pagina pubblica una vignetta di Natangelo che è un vero e proprio sfregio al Cavaliere. Altroché satira...

"Il momento in cui, ricoverato in ospedale, B. comprese che la situazione era davvero seria", si legge nel titolo del disegno. "Avvocato, non ricordavo ci fosse un'udienza in vista", dice Silvio Berlusconi che è rappresentato sdraiato sul letto di un ospedale. "Infatti, non c'è nessuna udienza...", risponde il suo legale. Quindi il Cavaliere ribatte: "Oh cribbio! E allora che ci faccio qui??".

La notizia del ricovero del presidente di Forza Italia - che ha solo un piccolo richiamo sulla prima del Fatto - si trova poi a pagina 5. "B. in terapia intensiva. Il fratello: 'E' una roccia'", è il titolo. Nemmeno in questa situazione Berlusconi, per Marco Travaglio, merita la dignità di un nome scritto per esteso. No. Resta "B.". Il pezzo che segue è di pura cronaca. "Questa volta è grave. Silvio Berlusconi è di nuovo ricoverato al San Raffaele, in terapia intensiva, per una polmonite acuta, forse bilaterale, che gli sta creando problemi respiratori e cardiaci. Cosa che per una persona della sua età (87 anni) e i suoi problemi fisici potrebbe risultare fatale", si sottolinea. Spietati.