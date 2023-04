Silvio Berlusconi telefona a Salvini, "la cosa più bella": gioia ed emozione

06 aprile 2023 a

Sono ore d'angoscia per Silvio Berlusconi, nuovamente ricoverato al San Raffaele di Milano da ieri, mercoledì 5 aprile. Il leader di Forza Italia si trova in terapia intensiva per complicazioni polmonari determinate da una leucemia cronica di cui soffre da anni, ma di cui si è saputo soltanto nella giornata di oggi.

Il Cav, però, risponderebbe alle cure ed è vigile. Il fratello, Paolo Berlusconi, lasciando l'ospedale è apparso molto più ottimista e sereno rispetto alla vigilia: "Siamo più sollevati, c'è un miglioramento e siamo fiduciosi", ha spiegato. E ancora: "Consapevoli che è curato nel migliore dei modi, questo ci dà la garanzia che sia trattato molto bene. Quindi siamo fiduciosi che anche questa volta mio fratello ne uscirà più forte di prima".

Dunque le parole del figlio, Pier Sivlio Berlusconi, uscito dal San Raffaele intorno alle 17.30. Tre sole parole su papù Silvio: "È un leone". Quindi in ospedale è arrivato Luigi, l'altro figlio del Cav, che lasciando il San Raffaele ha rivolto un pollice sollevato verso l'alto ai fotografi. Insomma, si respira un cauto ottimismo dopo una vigilia difficilissima.

Quindi, intorno alle 19.30, ecco le parole di Matteo Salvini, vicepremier e leader della Lega, il quale ha rivelato di aver ricevuto una telefonata proprio da Silvio Berlusconi, poco dopo aver spedito al Cavaliere un messaggio affettuoso di auguri. Commentando quanto accaduto, Salvini ha affermato: "È la telefonata più bella che potessi ricevere. Ti aspettiamo presto". Poche parole, cariche di emozione, che però danno molta speranza al termine di queste due giornate difficilissime. Successivamente, fonti della Lega hanno rivelato che Salvini ha ricevuto la telefonata di Berlusconi proprio durante il Consiglio dei ministri che si stava svolgendo. E ancora, si è appreso che il Cavaliere ha parlato anche con il premier, Giorgia Meloni.