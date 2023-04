Meloni, il fango del NYT: "Sanità e scuole vietate a quei bimbi", ira-FdI

06 aprile 2023 a

L'ultimo sfregio a Giorgia Meloni arriva dagli Stati Uniti. Ad aprire il fuoco, mentendo, contro il premier è il New York Times, che entra a gamba tesa nel dibattito italiano sui figli delle coppie omogenitoriali. Peccato che racconti una grossolana bufala.

In un pezzo firmato da Jason Horowitz si racconta infatti al storia Davide Fassi e Davide Chiappa, coppia gay che ha accolto Martino Libero Fassi Chiappa, nato per maternità surrogata da una donna statunitense. Ma si spiega che "lo Stato italiano è stato poco accogliente nei loro confronti". E ancora, il NYT racconta che "l'interruzione della trascrizione dei figli di coppie omogenitoriali ha lasciato i bambini in un limbo legale, privandoli dell'accesso all'assistenza sanitaria gratuita e alla scuola materna". E ancora, secondo la coppia loro figlio ora sarebbe "un turista, un immigrato".

Tutto falso, però. Non a caso, a rispondere all'articolo ci ha pensato Carlo Fidanza, che ha puntato il dito anche contro la sinistra: "A furia di raccontare in Europa che il Governo Meloni è brutto e cattivo, qualcuno ci abbocca", picchia duro l'esponente di FdI. E ancora: "All'estero, seguendo la falsa propaganda dei Sala e delle Schlein, raccontano che in Italia è in atto una specie di persecuzione. Nulla di più falso. Nulla di più vergognoso", conclude Fidanza.