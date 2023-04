Berlusconi ricoverato, il gesto che commuove fuori dall'ospedale

07 aprile 2023 a

Silvio Berlusconi è ancora ricoverato al San Raffaele di Milano. E il Monza ha voluto omaggiarlo a modo suo. Fuori dall'ospedale ecco che spunta uno striscione, portato dai sostenitori della curva della squadra di proprietà del Cavaliere. Tra questi Davide Pieri. Lo striscione è stato esposto su un cancello della struttura, dove si legge: "Forza Silvio! Monza è con te".

Ma quella del Monza non è l'unica dimostrazione di affetto. Diverse infatti le lettere e i cartelli di fronte al San Raffaele, dove si sono radunati fin dalla prima mattina diversi fan del leader di Forza Italia. Fra loro c'è chi ha scritto una lettera per l'ex premier. Addirittura - riporta Askanews - c'è anche chi come Marco Macrì, dalla provincia di Lecce, ha anche la firma dell'ex presidente del Consiglio tatuata su un braccio. "Sono venuto qui apposta, in certe circostanze non bisogna pensarci, specie quando si tratta di un amico e lui non è amico come gli altri. Senti proprio quella spinta dal cuore, non è politica non è calcio. Anche se è Pasqua lascio la famiglia, anche se si trovasse al Polo nord perché di Silvio ce ne è uno solo".

Macrì non si è presentato di fronte all'ospedale a mani vuote: "Gli ho portato una coppola siciliana e tre pompelmi: uno rappresenta me, uno mio padre e uno Silvio". Per noi "è un cugino acquisito, facciamo parte della stessa famiglia". Il supporter conta di consegnare tutti gli omaggi e due lettere alla segreteria dell'ospedale, perché arrivino nelle mani del leader di Forza Italia.