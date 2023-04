Silvio Berlusconi, Emilio Fede: "So a chi sta pensando ora"

07 aprile 2023 a

Emilio Fede in questo momento può "solo pregare per lui". Per Silvio Berlusconi, perché la sua storia col Cavaliere "è una storia che va e ritorna. La sua vita è legata a doppio fila alla mia. E non certo per il bunga bunga o per altre frescacce. Ci unisce un affetto fraterno e la nostra amicizia non è mai finita. La mia carriera giornalistica era già avviata ma è grazie a lui se è progredita. Gli devo tanto", dice in una intervista a La Stampa.

Il giornalista gli ha "mandato un messaggio, un messaggio che sono certo arriverà nelle sue mani. L’importante è fargli sapere che gli sono vicino in questo momento in cui lui sta lottando". "Silvio è un lottatore", prosegue Emilio Fede. "Sono sicuro che sta pensando alla sua mamma, per la quale aveva un amore assoluto, e che questo pensiero lo sta aiutando. Avevano un legame incredibile e lui chiederà alla sua mamma di aiutarlo a superare anche questa brutta situazione".

"Mi ha fatto molto piacere vedere tutti i figli di Silvio al suo fianco", osserva ancora il giornalista. "È la dimostrazione di quanto la famiglia per lui sia sempre stata importante. Li ha sempre amati e rispettati tutti, ricambiato. Io posso solo pregare per lui, anche perché conosco bene la sua religiosità". Berlusconi, racconta Fede "è religiosissimo. Come me del resto. In questi giorni sto pregando molto davanti alla fotografia di papa Giovanni Paolo II, una figura a cui entrambi abbiamo sempre guardato con stima e devozione"