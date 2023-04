Elly Schlein, "cosa non ha voluto riconoscere": l'affondo del big del Pd

07 aprile 2023 a

"Auguri di buon lavoro alla nuova segreteria. Elly Schlein aveva parlato di unità e pluralismo ma in realtà non si è voluta riconoscere la ricchezza delle differenze espresse dagli iscritti nel congresso dei circoli": lo ha scritto Gianni Cuperlo sul suo profilo Twitter. Pur facendo gli auguri al nuovo assetto del partito, il deputato dem non ha nascosto un tono polemico per le scelte fatte dalla leader.

L'ex candidato alla segreteria del Pd, insomma, non sarebbe soddisfatto al 100 per cento da quanto deciso ai vertici del partito. Nonostante questo, però, ha scritto anche che i dem prenderanno comunque la giusta direzione: "Lavoreremo lo stesso a un Pd più coraggioso e coerente".

La Schlein ha presentato la nuova composizione della segreteria del Pd tramite una diretta su Instagram: "Abbiamo lavorato per cercare di costruire una squadra solida, basata sul rinnovamento ma anche sulle competenze specifiche che abbiamo innanzitutto al nostro interno ma anche all’esterno, con persone che possono portare un contributo al partito". E ancora: "Sono stati giorni di riflessione, non è facile fare delle scelte quando sono così tanti e qualificati i profili interni ed esterni". Poi ha fatto i nomi: "Ho chiesto a Marta Bonafoni di essere coordinatrice di questa segreteria e di occuparsi dell’associazionismo. Marina Sereni si occuperà di diritto alla Salute e sanità, mentre Debora Serracchiani sarà responsabile giustizia nella segreteria del Pd".

Un commento critico è arrivato anche dalla parlamentare dem Paola De Micheli: "Buon lavoro alla nuova segreteria del Partito Democratico. La segretaria Elly Schlein ha ritenuto di non dare rappresentanza nella nuova organizzazione ad una parte vitale del partito espressa da due candidati al congresso. Lo ritengo un errore, perchè così si rinuncia alla pluralità di idee che è sempre una ricchezza e un bene per tutti. Ma continueremo a lavorare nel Pd e per il Pd con lealtà e senso critico".