Giorgia Meloni, Valiante confessa: "La ammiro", terremoto a sinistra

08 aprile 2023 a

a

a

«Io pronto a passare a Fratelli d’Italia? Ricostruzioni fantasiose». Simone Valiante, ex deputato salernitano del Pd, partito dal quale è uscito non rinnovando la tessera, tenta di respingere al mittente le cronache della stampa locale che lo vedrebbero prossimo ad aderire al partito guidato dalla premier Giorgia Meloni, della quale però ammette di apprezzare «l’evoluzione su molti temi». L’indizio decisivo sarebbe la sua partecipazione alla presentazione del libro del ministro della Giustizia Carlo Nordio. «C’erano anche Ostellari della Lega e un parlamentare del Movimento Cinque Stelle», risponde Valiante «non proprio una convention di meloniani, come è stato fantasiosamente definito l’evento».