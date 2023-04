Sondaggio-Mentana, Salvini col turbo: clamoroso balzo della Lega in 7 giorni

10 aprile 2023 a

Il sondaggio di Enrico Mentana non si ferma neppure nel giorno di Pasquetta. E così, puntualissima, oggi lunedì 10 aprile, ecco piovere l'ultima rilevazione Swg sulle intenzioni di voto: se ci fossero le elezioni oggi, voi chi scegliereste?

Prima forza e per distacco resta Fratelli d'Italia, il partito della premier Giorgia Meloni, dato al 29,3% seppur in calo di 0,4 punti percentuali. Quindi sale il Pd di Elly Schlein, che in virtù di una crescita dello 0,3% si porta al 20,7 per cento. Stabile il M5s di Giuseppe Conte, al 15,1 per cento.

Poi la Lega, con Matteo Salvini che continua a riguadagnare terreno: il balzo in avanti è dello 0,4%, con il Carroccio dato oggi all'8,8 per cento. E ancora il Terzo Polo, Azione e Italia Viva che in tandem vengono dati al 7,7%, in calo di 0,1 punti percentuali. Quindi Forza Italia, che con Silvio Berlusconi ricoverato sale dello 0,3% al 6,5 per cento.

Leve flessione per Verdi e Sinistra, in calo di 0,1 punti al 3,2%; quindi +Europa al 2,4%, Unione Popolare e Per l'Italia con Paragone all'1,9%; le altre liste complessivamente raccoglierebbero il 2,5%, mentre chi non si esprime raggiunge la quota del 37%, in crescita di tre punti percentuali.