Sondaggio Tecnè, boom di Forza Italia: ecco dove arriva

Primo calo per Elly Schlein. Il sondaggio realizzato da Tecnè per l'Agenzia Dire conferma gli equilibri che vedono il centrodestra sempre in pole position. Ad aprire la rilevazione è ancora una volta Fratelli d'Italia. Il partito di Giorgia Meloni resta stabile al 29,7 per cento. Prima battuta d'arresto per il Partito democratico. I dem nel giro di una settimana perdono lo 0,2 per cento e scendono al 19,8, proprio sotto la soglia del 20 per cento. Cattive notizie anche per il Movimento 5 Stelle che - con una lieve flessione negativa dello 0,1 - cala al 15,4 per cento.

Continua il trend di crescita la Lega. Il Carroccio guidato da Matteo Salvini registra un +0,1 e conquista l'8,7. Eppure la novità riguarda tutta Forza Italia. Gli azzurri mettono il turbo e in soli sette giorni portano a caso uno 0,7 per cento raggiungendo l'8,1. Cifre che arrivano nei giorni in cui il leader, Silvio Berlusconi, si trova ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele di Milano.

Il Terzo Polo, che proprio in queste ore rischia di non venire mai alla luce, pur salendo dello 0,1, si ferma al 7,4 per cento. Il partito di Matteo Renzi e Carlo Calenda non cresce come sperato. A maggior ragione dopo che il leader di Azione si è tirato indietro, affidando ai suoi il voto sul partito unico con l'alleato di Italia Viva. Tornando al sondaggio, i restanti partiti subiscono una lieve flessione: Verdi-Sinistra italiana al 3,1 (-0,1 per cento), +Europa al 2,1 (-0,2 per cento) e Italexit con Gianluigi Paragone all'1,6 (-0,1 per cento).