Vannacci, "manca solo il meteo": il post che fa impazzire il dem Provenzano

" Non è ancora burrasca - scrive Vannacci - ma abbastanza per cominciare a muovere l’aria e a far discutere parecchio. Da ieri sui giornali abbiamo letto di tutto: 'flop', 'ondina', 'boom mancato', 'indispensabili'. Stesso risultato, interpretazioni completamente diverse. A questo punto, nella rassegna di oggi, manca davvero solo il meteo . E le previsioni? Vento Vannacci: uragano sulla Camposanto e possibili perturbazioni nel centrodestra moderato".

Il post viene mostrato da Tiziana Panella al piddino Giuseppe Provenzano, ospite in studio. "Le dirò una cosache forse non è coerente con la discussione che si sta facendo", esordisce Provenzano. "A me non appassiona per niente se Vannacci starà o non starà con la destra, io penso che li dobbiamo battere nell'uno e nell'altro caso, anche perché Vannacci è figlio di questa destra, è creatura di questa destra, è stato inventato da questa destra, e, femminicidi a parte, su tutte le posizioni politiche che esprime Vannacci, io non vedo una critica da parte di questa destra".

"Lui - prosegue Provenzano - nelle proposte politiche alla fine dice le cose che diceva Salvini anni fa, questo è il tema vero. Ecco perché noi li dobbiamo battere nell'uno e nell'altro caso. Poi io sono convinto che la somma dei voti tra Vannacci e il centrodestra non sarà algebrica. Anzi ci sono dei sondaggi, anche oggi uno di Itzi che dice che se Vannacci si alleasse con la destra il suo valore scenderebbe al 2%, ma è abbastanza evidente che sarà così".