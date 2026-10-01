David Parenzo inchioda Giuseppe Conte: "Se dice sempre 'la mia è migliore'..."

"Adesso aspettiamo il Pd che ha delle importanti riunioni, direzione, assemblea nazionale e poi ci ritroveremo. Noi siamo pronti e abbiamo le idee chiare. Aspettiamo i tempi del Pd e degli altri alleati e ci ritroveremo". Giuseppe Conte parla così ai microfoni de L'Aria Che Tira. Ospite di David Parenzo nella puntata in onda mercoledì 30 settembre, il leader del Movimento 5 Stelle ha anche ironizzato su Matteo Renzi: "Ha parlato bene di me? Mi devo preoccupare? Ha detto una cosa che mi gratifica, non sono il suo modello politico".

Elly Schlein, Conte si mangia il Pd: solo 5 punti di distacco tra dem e 5Stelle Si assottiglia sempre di più la differenza di consensi tra il Partito democratico di Elly Schlein e il Movimento ...

Ma non è tutto, perché nella mirabolante impresa di nascondere il flop del Superbonus, il fu premier critica il governo. Il motivo? "Non abbiamo crescita, i 209 miliardi sono finiti e sono stati spesi abbastanza male, non abbiamo prospettive di crescita, siamo il fanalino di coda in Ue. Meloni ha firmato il Patto di stabilità che non ci fa crescere, il piano di riarmo europeo che sono soldi buttati, abbiamo preventivato in sede Nato una firma folle perché non possiamo spendere il 5% del Pil. Stiamo buttando soldi in modo scriteriato perché non c'è neppure il progetto della difesa europea. Il Patto di stabilità è stato firmato dall'Italia e occorreva il voto all'unanimità, siccome siamo un Paese fondatore quel Patto potevamo contribuire a modificarlo". Insomma, poco importa se sulle casse dello Stato pesa la misura fallimentare tanto voluta dai Cinque Stelle...

Giorgia Meloni, il Financial Times stronca il campo largo: "Animosità e sfiducia" Le opposizioni italiane guardano a un'alleanza per sfidare Giorgia Meloni alle prossime elezioni, ma restano profond...