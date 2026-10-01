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Raffaele Giuliani insulta Meloni e loro lo fanno sindaco: Pd fuori controllo

giovedì 1 ottobre 2026
Raffaele Giuliani insulta Meloni e loro lo fanno sindaco: Pd fuori controllo

1' di lettura

L'influencer ragazzino, l'intellettuale catodico famoso per insultare Giorgia Meloni in tv al grido "patridiota" alla fine potrebbe guadagnarsi una poltrona da sindaco. O perlomeno, una candidatura pesante. 

L'indiscrezione clamorosa su Raffaele Giuliani arriva dall'Umbria. Come riportano alcune fonti locali, il Pd starebbe pensando a lui per il ruolo di sindaco di Terni, la città dov'è nato 23 anni fa. 

A volerlo candidare sarebbe il Patto Avanti, il campo larghissimo con il Pd in particolare che spinge per il suo nome. Giovane, gradito a due big dem come Marina Sereni e Tommaso Bori, mediaticamente si è già posizionato nell'ala sinistrissima della coalizione con perle nostalgiche tipo quella snocciolata qualche mese fa a Otto e mezzo su La7, con Lilli Gruber sempre prontissima a intercettare i protagonisti emergenti della politica. 

Otto e mezzo, il baby guru della sinistra Giuliani insulta Meloni: "Patridiota"

Raffaele Giuliani, 24enne originario di Terni, è il nuovo volto social, e ora anche televisivo, della sinistra. D...

Alla domanda su quale sia il politico più adatto a guidare il centrosinistra, Giuliani ha risposto secco: "Il mio leader è morto nel 1984, Enrico Berlinguer". Roba buona per solleticare le pance degli elettori più stagionati e scatenare un moto di curiosità tra le nuove leve progressiste, sempre un po' voltate verso il passato. E poi giù supercazzole alla Elly Schlein, come quella ricordata da Dagospia: "La criminalità è strettamente connessa al rapporto di causalità con il Welfare". Perfetto per una clip su TikTok, forse. Magari per governare no, ma quello a sinistra è un problema secondario.

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