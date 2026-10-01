Raffaele Giuliani insulta Meloni e loro lo fanno sindaco: Pd fuori controllo

A volerlo candidare sarebbe il Patto Avanti , il campo larghissimo con il Pd in particolare che spinge per il suo nome. Giovane, gradito a due big dem come Marina Sereni e Tommaso Bori , mediaticamente si è già posizionato nell'ala sinistrissima della coalizione con perle nostalgiche tipo quella snocciolata qualche mese fa a Otto e mezzo su La7, con Lilli Gruber sempre prontissima a intercettare i protagonisti emergenti della politica.

Alla domanda su quale sia il politico più adatto a guidare il centrosinistra, Giuliani ha risposto secco: "Il mio leader è morto nel 1984, Enrico Berlinguer". Roba buona per solleticare le pance degli elettori più stagionati e scatenare un moto di curiosità tra le nuove leve progressiste, sempre un po' voltate verso il passato. E poi giù supercazzole alla Elly Schlein, come quella ricordata da Dagospia: "La criminalità è strettamente connessa al rapporto di causalità con il Welfare". Perfetto per una clip su TikTok, forse. Magari per governare no, ma quello a sinistra è un problema secondario.