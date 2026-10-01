Tetto agli stranieri, rivolta dei Comuni rossi: il manifesto contro il governo Meloni

Rivolta dei Comuni rossi contro il governo guidato da Giorgia Meloni. Parte da Bologna il manifesto degli assessori alla scuola delle città italiane che si oppone al tetto del 30% di alunni stranieri nelle classi. "La nostra scuola ha le porte aperte e non ha il tetto", rivendicano in una nota congiunta i Comuni di Bologna, Roma, Milano e Bergamo, sottolineando anche che il manifesto è aperto a tutte le amministrazioni che vogliono aderire.

Come anticipato dall'edizione locale di Repubblica, il testo del manifesto è nato durante il convegno nazionale di Scuole aperte, svoltosi ieri - martedì 29 settembre - a Bologna, come momento di confronto sulle esperienze extra curricolare nelle scuole italiane. "La scuola, i bambini, le comunità non possono essere maltrattate a colpi di propaganda. In nessun caso le scuole possono essere un luogo che esclude o che rifiuta", sostengono ancora gli assessori alla scuola, giudicando "feroce" il messaggio "mandato a bambine e bambini con background migratorio", con l'approvazione del recente decreto del governo Meloni che prevede un tetto di studenti stranieri nelle classi delle scuole italiane. "Le scuole - concludono - si battono per colmare i divari, contrastare le diseguaglianze, costruire possibilità soprattutto per coloro che sembrano predestinati da background difficili".