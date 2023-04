Berlusconi in ospedale, Piazzapulita: "Cosa sarà di Forza Italia dopo di lui"

14 aprile 2023 a

Che ne sarà di Forza Italia dopo Silvio Berlusconi è ancora un mistero. A chiederselo PiazzaPulita nella puntata andata in onda giovedì 13 aprile su La7. Gli inviati di Corrado Formigli lo domandano a Fabrizio Cicchitto: "Nel passato, su quel 20/30 per cento di Forza Italia c'era Berlusconi e tante altre cose. Oggi su questo 7/8/9 per cento c'è solo e soltanto Berlusconi". L'ex senatore e già capogruppo del Popolo della Libertà alla Camera è convinto che "fino a quando rimane Berlusconi questo partito rimane così e rimarrà in una funzione di stabilità del centrodestra, sia per ragioni politiche che aziendali

Proprio sugli affari si sofferma il giornalista Gianni Dragoni: "L'impero economico di Berlusconi comprende essenzialmente 3 grandi aziende: l'ex Mediaset oggi Mediaforeurope, la Mondadori e una partecipazione importante in Banca Mediolanum. Al momento hanno un valore di 2,8 miliardi di euro. Solo le quote che spettano alla holding, la Fininvest, nell'ultimo anno ha vantato ricavi di poco meno di 4 miliardi di euro e 360 milioni di utile netto". La proprietà della Fininvest è oggi poco più del 60 per cento di Berlusconi. Il resto, il 7 per cento ciascuno, è diviso tra i figli". Ma non è tutto: "Marina è presidente della Fininvest e della Mondadori, Pier Silvio è ad dell'ex Mediaset, ma in un futuro i fratelli più giovani rischiano di metterli in minoranza. Ci potrebbe essere un ribaltone".

E la Borsa ne ha subito registrato le conseguenze: "Per Mediaset in particolare - prosegue Dragoni - abbiamo visto rialzi, questo vuol dire che la Borsa pensa che ci possa essere anche un'opzione di vendita". Diverso discorso per Forza Italia, visto che "il partito è di intera proprietà del Cav che lo finanzia. C'è tutt'ora un prestito infruttifero di Berlusconi di 100 milioni, quindi quando il suo leader o gli eredi decidono di farsi rimborsare il prestito, Forza Italia non potrebbe più esistere". Dello stesso parere Cicchitto convinto che "Forza Italia sia Berlusconi e che neppure Marina può passare dall'imprenditoria alla politica".