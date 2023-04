Gasparri umilia Renzi: "Berlusconi? Come la Settimana Enigmistica"

14 aprile 2023 a

Terzo Polo, addio. La morte del centrino di Matteo Renzi e Carlo Calenda è stata rapidissima. Una fine politica... alla velocità della luce. Pochi, pochissimi mesi insieme prima della rottura, con gran fracasso, degli ultimi giorni. Ognuno per la sua strada con un corredo di violentissime accuse reciproche.

E la vicenda tiene banco anche a L'aria che tira, il programma di approfondimento su La7, dove nella puntata di oggi, venerdì 14 aprile, ecco ospite in collegamento Maurizio Gasparri, forzista doc. E in questi giorni si fa un gran parlare del possibile tentativo di scalata di Matteo Renzi a Forza Italia, discorsi piuttosto inopportuni con Silvio Berlusconi ricoverato in terapia intensiva. E a Gasparri viene chiesto: "La preoccupa di più l'intelligenza artificiale o Renzi che si prende un ex forzista come direttore del Riformista?", il riferimento è ad Andrea Ruggeri.

Gasparri, uno che non usa mai giri di parole, parte in quarta e va dritto al punto. "Renzi preoccupa meno perché il fallimento del Terzo Polo è clamoroso. Tutti volevano fare il polo moderato, quello di centro, quello che doveva sostituire Berlusconi. Berlusconi è come la settimana enigmistica: vanta innumerevoli tentativi di imitazione tutti falliti", taglia cortissimo dando, in buona sostanza ed estrema sintesi, del fallito a Matteo Renzi. Almeno da un punto di vista politico, s'intende.

