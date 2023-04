Myrta Merlino, lo sfogo: "Allora hanno ragione i leghisti", come gode Salvini

03 aprile 2023 a

a

a

A L’aria che tira, su La7, Myrta Merlino è rimasta incredula dinanzi al racconto dell’inviata Isabella Ciotti, che si trovava a Castiglione di Sicilia, dove da oltre 30 anni non si riesce a costruire una strada lunga 7 chilometri e costata 22,7 milioni euro. “È una barzelletta, se non c’era dolo è quasi peggio”, ha commentato la conduttrice de L’aria che tira.

"Puzza sotto il naso. Sbaglia a farsi vedere con lui": Gomez stronca Elly Schlein

L’inviata Isabella Ciotti è intervenuta in diretta mentre si trovava dinanzi a un burrone: “Questa doveva inizialmente essere una strada che collegava il comune di Castiglione di Sicilia a Linguaglossa. Quella che vedete è una voragine che si è creata nel 2015 a causa di un alluvione. Il terreno è completamente franato. I lavori sono iniziati nel 1991, questa doveva essere una strada di scorrimento. A un certo punto gli ambientalisti e quindi anche la sovrintendenza ostacola questo progetto perché siamo in una riserva naturale”.

Vede la faccia di Meloni e... l'ultima imbarazzante porcheria di Oliviero Toscani

“Si decide allora di accorciare la distanza tra i due comuni - ha aggiunto Isabella Ciotti - ma 22,7 milioni per 7 chilometri sono una cifra enorme”. Tra il serio e il faceto, la Merlino si è lasciata andare a una considerazione: “Poi dicono che i leghisti non vogliono far arrivare soldi al Sud, hanno ragione. Veramente 22 milioni per questa strada? Ci sarebbe da rincorrerli con i forconi”.