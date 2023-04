Dino Giarrusso zittito in diretta: "Bla bla bla, solo chiacchiere"

03 aprile 2023 a

"Perché ritengo sbagliato il nuovo codice degli appalti? Già oggi, con procedure e regole complesse, ci sono enormi fenomeni di corruzione in Italia, non dobbiamo fare finta che non ci sia la corruzione": Dino Giarrusso lo ha detto nello studio di Myrta Merlino a L'Aria che tira su La7. L'europarlamentare ha aggiunto: "Al Nord c'è un'infiltrazione criminale pazzesca. Abbiamo visto intercettazioni di gente che va a fare i collaudi delle gallerie cantando le canzoni di Loredana Bertè o dicendo 'qui crolla tutto, abbiamo fatto le cose con il cartone'. In Italia un problema di corruzione e di infiltrazione della criminalità c'è. Chi lo dice non vuole opporsi alle opere pubbliche, facciamola finita con questa retorica penosa per cui chi vuole che i soldi pubblici siano spesi bene e non vadano alla mafia sia uno che vuole dire no a tutto".

"Ma qual è la proposta?", lo ha interrotto allora Klaus Davi, anche lui ospite della trasmissione. "La proposta è semmai di valorizzare agenzie come l'Anac", ha replicato Giarrusso. Ma il giornalista ha insistito: "Voi non proponete, solo chiacchiere fate. Bla bla bla, ma come lo rilanci il Sud? Cosa proponi?". "In Sicilia la ferrovia circumetnea, che è stata per tanti anni amministrata male, ha avuto un buon amministratore, si chiama ingegnere Fiore, che è riuscito a prendere oltre 500 milioni di euro di fondi europei e li gestisce benissimo facendo gare regolari - ha spiegato l'ex M5s -. Chi fa le gare regolari fa il bene del paese perché fa lavorare imprese sane, fa opere fatte bene e i soldi non si sprecano. La Sicilia ha bisogno di infrastrutture interne spaventose".