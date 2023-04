Casasco, "un tesoretto nel 2024": la mossa decisiva del governo

15 aprile 2023 a

a

a

Più di così, con il Def, il governo di Giorgia Meloni non poteva fare. Ne è convinto Maurizio Casasco, deputato di Forza Italia e presidente emerito di Confapi, la Confederazione italiana della piccola e media industria privata.

"E' stato seguito il criterio della prudenza e del rigore e ha dato a questo governo credibilità internazionale, anche di fronte alle agenzie di rating - spiega l'esponente forzista in collegamento con Omnibus, a La7 -. E' stato fatto un intervento importantissimo, i 3 miliardi investiti sul cuneo fiscale soprattutto nelle fasce medio-deboli per aumentare il potere d'acquisto. L'emergenza internazionale non riguarda solo la Russia e l'Ucraina, ma anche il Giappone, la Cina, la Corea, Taiwan: la stabilità e il rigore con cui il governo sta lavorando è estremamente importante, e grazie a questa prudenza pare ci siano già 4 miliardi da investire nel 2024 sul Pil italiano". Tutto questo, ricorda ancora Casasco, "dopo soli 3 mesi dalla prima legge di bilancio firmata da questo governo. Non dimentichiamo anche questo: i tempi".

Sul tavolo c'è anche il Codice degli Appalti: "Paghiamo 30 anni di immobilismo, cerchiamo ora di favorire la digitalizzazione e l'uso della lingua inglese". Tema immigrazione: "Questo governo favorisce quella legale e chiude a quella illegale. Abbiamo dato delle quote di 80mila persone da far entrare all'anno, ma dobbiamo poterle selezionare".