Matteo Salvini: "Giusto così, da perseguire con durezza"

"Giusto così. Chi vandalizza opere e blocca strade commette reati e va perseguito con durezza": Matteo Salvini lo ha scritto su Twitter commentando la notizia secondo cui sarebbero indagati per associazione a delinquere gli attivisti padovani di Ultima Generazione. Questi ultimi sarebbero considerati responsabili di volantinaggi e provocazioni a tematica ambientalista in diversi monumenti della città.

Stando a quanto riportato dall'Ansa, l'ipotesi di reato sarebbe stata formulata dalla Digos della Questura, che indaga già dal 2020, quando fu eseguita la prima perquisizione a casa di uno dei promotori del gruppo. Gruppo che negli ultimi anni ha fatto discutere parecchio soprattutto per le sue modalità di protesta, dai blocchi stradali agli imbrattamenti di edifici privati e storici. L'indagine in questione avrebbe permesso anche di impedire l'imbrattamento con vernice spray della sede regionale della Lega a settembre 2022, dunque in piena campagna elettorale.

Salvini, comunque, ha sempre condannato i gesti di questi attivisti. Lo scorso gennaio, per esempio, quando i giovani ambientalisti imbrattarono a Milano la scultura “Love” di Maurizio Cattelan in piazza Affari, il vicepremier disse: “Questi non sono degli ambientalisti, sono vandali che meritano di andare in galera“. E ancora: "Avete rotto le scatole. Cosa c’entra la difesa dell’ambiente con il fermare il traffico e con l’imbrattamento delle opere d’arte? Prima paghi di tasca tua i danni, e poi stai qualche giorno al fresco a pensare a quello che hai fatto”.