Boschi, profezia "letale" sulla Schlein: "Cosa può ucciderla"

"Credo che la Schlein in queste ore sia più presa da dinamiche interne": Maria Elena Boschi, ospite di Tiziana Panella a Tagadà su La7, ha apprezzato il fatto che la segretaria del Pd non abbia commentato la fine del Terzo Polo, ma ha anche aggiunto che probabilmente adesso la leader dem ha altro a cui pensare. In particolare, parlando del Pd, la deputata di Italia Viva ha detto: "È un grande partito e ci sono delle complessità. La Schlein sta all'opposizione in Parlamento e probabilmente stando all'opposizione riesce più facilmente a portare avanti le idee per cui è stata eletta segretario dal Pd. Allo stesso tempo, però, deve confrontarsi con un partito con idee diverse dalle sue".

La Boschi, poi, incalzata dalla conduttrice, ha voluto dare un consiglio alla segretaria dem: "Stia attenta alle correnti interne che hanno ucciso i leader del Partito democratico". In seguito, chiamata a commentare le parole del ministro Lollobrigida che nelle scorse ore hanno sollevato non poche polemiche, la Boschi le ha definite "agghiaccianti, gravissime". E ha aggiunto: "Ancor più grave il fatto che l'intervento se lo fosse preparato. È difficile che un ministro vada a un'assemblea e non si prepari un discorso o che dopo non rettifichi".

L'intervento della Boschi a Tagadà

Parlando della questione Terzo Polo, invece, ha rivelato: "È stato Calenda a chiudere all'ipotesi di federazione. Per fare un progetto insieme serve unire voti e non mettere veti". La Boschi ha commentato anche l'intervento del leader di Azione, che nei giorni scorsi a Otto e mezzo ha detto: "Eravamo riuniti e la Boschi non arrivava, dopo mezz'ora vedevamo agenzie in cui la Boschi diceva 'Calenda non è adatto, non può fare politica'. Quando è arrivata le ho chiesto cosa fosse venuta a fare". A tal proposito la deputata ha spiegato: "Ha detto su di me un sacco di cose false, io mi limito a dire la verità sui di lui: purtroppo per un comprensibile suo problema personale ha fatto saltare il lavoro di otto mesi sul partito unico".