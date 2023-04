Piazzapulita, il sondaggio Index lancia Salvini: dove vola la Lega

21 aprile 2023 a

Fratelli d'Italia resta il primo partito, la Lega di Matteo Salvini cresce e sale anche il Pd. È quanto emerge dal sondaggio Index illustrato in diretta da Corrado Formigli a PiazzaPulita, su La7, nella puntata del 20 aprile.

Il partito di Giorgia Meloni, FdI, perde lo 0,4 per cento e scende al 29,1 per cento. Al secondo posto c'è il Partito democratico guidato da Elly Schlein che frena un po' e guadagna due decimi salendo al 20,5 per cento. Il Movimento 5 stelle di Giuseppe Conte passa dal 15,6 al 15,7 per cento.

Molto bene la Lega di Salvini che recupera quasi mezzo punto percentuale e sale al 9,3 per cento. Cala di un decimo Forza Italia che ora si attesta al 6,4 per cento.

Dopo la rottura nel terzo polo, Azione di Carlo Calenda registra un 4,3 per cento mentre Italia viva di Matteo Renzi è al 2,5 per cento. Verdi e Sinistra italiana scendono al 3 per cento.

Per quanto riguarda la fiducia in Giorgia Meloni e la fiducia nel governo si registra il calo di un punto percentuale in entrambe i casi (44 per cento e 34 per cento). Infine, rispetto al gradimento dei leader, Elly Schlein passa dal 33 al 34 per cento, Conte scende dal 28 al 27 per cento. Salvini e Berlusconi sono stabili, rispettivamente al 26 e al 18 per cento. Calenda scende invece di 3 punti al 23 per cento.