Sondaggio Pagnoncelli, il centrodestra non si ferma più: tutti i numeri

Testa a testa Meloni-Schlein nell'ultimo sondaggio di Ipsos per il Corriere della Sera. A illustrarlo è Nando Pagnoncelli. Se da una parte sembra consolidarsi il consenso per il governo e il premier, dall'altro si registra anche una leggera crescita del Pd. "Rispetto a marzo il gradimento per l’operato del governo fa segnare l’aumento di un punto (oggi il 44% si esprime positivamente sull’esecutivo) e quello della premier di due punti (46% di valutazioni positive) portando l’indice di gradimento rispettivamente a 51 e 53", scrive il sondaggista.

Tra le tante ragioni di questo consenso, una - secondo Pagnoncelli - riguarda "la mancanza di un’opposizione coesa che induce molte persone a fidarsi e 'ad affidarsi' a chi guida il Paese". Per quanto riguarda i partiti, nonostante una piccola flessione dell'1,3% rispetto a marzo, Fratelli d'Italia mantiene stabilmente il primo posto con il 29%. Stabili o addirittura in crescita le altre forze della coalizione: la Lega è all'8%; Forza Italia passa dal 7,2% all’8% e Noi moderati aumenta dello 0,3%.

Per quanto riguarda l’opposizione, il Pd registra un +1,7%, attestandosi al 20,7%. A seguire il M5s stabile al terzo posto con il 16,5% (-0,3%). Poi c'è il Terzo polo al 5,2%, in calo di un punto probabilmente a seguito della rottura dei giorni scorsi. Infine, ritorna a aumentare l’area dell’astensione, ora al 39,3%.