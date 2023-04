Matteo Salvini fa a pezzi la sinistra: "Niente concerti, chi avrà 50 euro in più"

23 aprile 2023 a

Matteo Salvini non usa giri di parole e castiga subito la sinistra sul Cdm previsto per l'1 maggio, Un Cdm importante che, come ha ricordato il leader della Lega, porterà misure per aumenti su pensioni e buste paga. "Il primo maggio, invece di essere a concerti, saremo ad approvare un nuovo taglio delle tasse per gli stipendi più bassi: chi ha stipendi fino a 25 mila euro avrà fino a 50 euro in più in busta paga", spiega il ministro delle Infrastrutture. Poi il leader della Lega fa un bilancio di questi primi mesi di governo: "Tutto è migliorabile ma sono stati sei mesi di lavoro, di passione, di difficoltà ma di grandi soddisfazioni.

Lo vedo dal mio ministero: stiamo sbloccando centinaia di opere che erano ferme da tanti anni, stiamo recuperando i ritardi per le opere del Pnrr, il che vuol dire scuole, ospedali, ferrovie, ponti, dighe, acquedotti, porti e aeroporti. Sei mesi complicati, anche a livello internazionale, ma di grande soddisfazione". infine rivendica il nuovo codice degli appalti che potrebbe dare un grande slancio alle opere pubbliche nel nostro Paese: "Ringrazio gli amministratori concreti perché una strada, un viadotto una ferrovia, un ponte, o i lavori alla stazione da un miliardo, e pensiamo al caos dei giorni scorsi per un deragliamento, non sono di destra o di sinistra. Il governatore della Toscana Giani mi ha ringraziato per la concretezza del mio ministero. Il nuovo codice degli appalti è l’inno alla concretezza, al lavoro, alla velocità e alla trasparenza".