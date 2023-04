Sondaggio Noto, "doppia cifra": Salvini non si ferma più, scenario ribaltato

23 aprile 2023 a

In crescita la Lega di Salvini, che recupera la doppia cifra: lo certifica l'ultimo sondaggio di Antonio Noto per Repubblica. Al primo posto della rilevazione, nonostante un leggero calo, c'è Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni al 28%. A seguire il Pd di Elly Schlein, che recupera un po' di distanza dal partito della premier. I dem, infatti, sono adesso al 21%.

Al terzo posto, ormai sempre più distante dal Pd, il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte al 15%. Grande recupero, invece, per il Carroccio, che si porta al 10% e riduce la distanza con i grillini. A seguire, troviamo Forza Italia di Silvio Berlusconi, che sembra essere avvantaggiata dalla rottura del Terzo polo. Diventa infatti la quinta forza politica nel Paese con il 7%.

La rottura tra Carlo Calenda e Matteo Renzi invece lascia Azione al 5% e Italia Viva con la metà dei consensi, 2,5%. Per quanto riguarda le forze politiche minori, l'Alleanza di Verdi e Sinistra è al 3% spaccato; Più Europa al 2%, Noi moderati all'1,5%. Non c'è partita, poi, se si guardano le coalizioni: il centrodestra mantiene la maggioranza col 46,5%, di gran lunga in vantaggio rispetto alla coalizione del centrosinistra che si ferma invece al 26%.