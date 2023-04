Elly Schlein, Marcucci ora rivela: "Mi ha mandato 3 sms, cosa voleva"

24 aprile 2023 a

E ora Andrea Marcucci rivela i retroscena sul suo addio al Pd. L'ex capogruppo infatti non usa giri di parole e parla dei suoi contatti con la Schlein poco prima dell'addio ai dem e prima della decisione, pesantissima di non rinnovare più la tessera: "La Schlein mi ha scritto due o tre messaggi, esprimendomi la volontà di incontrarmi. Io sono d’accordo perchè penso ci sia molto da discutere e da dirci", afferma a Un giorno da pecora. "Quello che sta facendo il Pd penso può esser utile per il Paese ma lo potrebbe essere anche un polo liberaldemocratico", aggiunge.

E ancora: "La Schlein mi ha scritto qualche giorno fa, prima della comunicazione della mia uscita. Non ha cercato di fermarmi in qualche modo", nonostante avesse preannunciato la rottura. "Lei mi ha risposto che mi vedrebbe comunque volentieri". "Non c’è nulla che mi abbia deluso profondamente - ha aggiunto ancora Marcucci a Rai Radio1 - c’è stata solo la consapevolezza che il Pd ora abbia scelto di avere una spinta molto a sinistra". All’ipotesi di finire nel Terzo Polo, Marcucci ha concluso: "No, mi sono iscritto ad un piccolo partito, Liberali e democratici europei, dove penso che si possa lavorare su un polo liberaldemocratico italiano".