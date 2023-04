Luigi Di Maio nel Golfo Persico? Umiliazione totale: spunta una foto...

25 aprile 2023 a

E alla fine, l'ha spuntata Luigi Di Maio: incredibile ma vero, è stato nominato inviato speciale dell'Unione europea nel Golfo Persico, poltrona a cui ambiva da tempo, soprattutto da quando non è riuscito a rientrare in Parlamento.

Giggino, dopo aver lasciato il M5s per fondare Impegno Civico, sperava di aver trovato un paracadute nelle liste Pd. Ma quel paracadute non ha funzionato. E così, ora, ecco arrivare la poltrona europea, che nelle ultime settimana sembrava vacillare. E invece no: ecco servita quella che sembra in tutto e per tutto una ricompensa firmata Pd e, forse, Mario Draghi.

E la nomina scatena Il Fatto Quotidiano, che con Di Maio ha il dente avvelenatissimo: il direttore ultra-grillino Marco Travaglio infatti non perdona i tradimenti al M5s. E Travaglio è vendicativo per natura. E così, oltre a un fondo durissimo del direttore, sul Fatto Quotidiano ecco una raccolta di meme sulla nomina di Di Maio a inviato nel Golfo Persico.

Si tratta di una carrellata di umiliazioni e sfottò. Per esempio ecco Di Maio dire: "Pensavate avessi perso e invece ho persico". Dunque eccolo volare sul mare blu del golfo in questione. E ancora, cartina in mano tra i ghiacci del Polo, rivolgersi a una signora: "Scusi, per il Golfo Persico?". Ma fra tutti i meme, per certo ce n'è uno più feroce e che a Giggino fa più male. Un uomo con abiti da emiro si rivolge a lui chiedendo: "Precdedenti esperienze nel settore del gas?". E Di Maio risponde: "Mi sono occupato di bibite gassate nel Golfo di Napoli". Cala il sipario.